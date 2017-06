Conheça os onzes iniciais do Portugal - Nova Zelândia

A seleção portuguesa de futebol procura este sábado confirmar o apuramento para as meias-finais da Taça das Confederações no primeiro duelo de sempre com a Nova Zelândia, na terceira e última jornada do grupo A.



Em São Petersburgo, no Estádio Krestovsky, Portugal vai entrar em campo com o estatuto de 'super favorito' e com a certeza de que o triunfo dará automaticamente acesso à próxima fase do torneio dos campeões e, provavelmente, o primeiro lugar do agrupamento.



Mesmo que, à mesma hora, o México vença a Rússia no outro jogo do grupo, os campeões europeus conseguem assegurar a liderança do grupo se tiverem melhor 'goal average' ou mais golos marcados que os mexicanos.

O Nova Zelândia-Portugal está agendado para as 18h00 (16h00 de Lisboa) e terá arbitragem do norte-americano Mark Geiger.

Eliseu ultrapassou a síndrome gripal que o impediu de treinar na sexta-feira e vai ser o defesa esquerdo de Portugal, no lugar do lesionado Raphael Guerreiro. O lado direito da defesa portuguesa será preenchido por Nelson Semedo, que se vai estrear no torneio dos campeões.O selecionador Fernando Santos operou uma revolução a meio campo, com William Carvalho e André Gomes, até agora totalistas, a darem lugar a Danilo e Ricardo Quaresma, respetivamente.Adrien também vai ficar sentado no banco de suplentes, regressando João Moutinho ao 'onze'. O jogador do Mónaco vai somar a sua 100.ª internacionalização pela seleção portuguesa.