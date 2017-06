Portugal cede empate aos mexicanos nos descontos

Giovani dos Santos.

William tenta servir Nani e Salcedo corta de cabeça e quase trai o guardião mexicano

As imagens do Portugal - México na Taças das Confederações

91' - Golo do México. Tudo a dormir na área portuguesa e Héctor Moreno marca de cabeça, num canto. José Fonte e Pepe ficam muito mal na fotografia.Cruzamento de Guardado é cortado por William Carvalho em esforçoJogada de entendimento com André Silva, o extremo leonino roda, mas chuta ao lado.Momento de tensão no relvado. Árbitro Néstor Pitana recebeu indicação do vídeo-árbitro, mas desta vez o golo foi validado.Cédric Soares aproveita um bom cruzamento de Gelson que é cortado por Herrera. A bola sobra para o lateral português, que estoira para dentro da baliza mexicana.André Gomes tem grande cruzamento na esquerda e Silva cabeceia para grande defesa de Ochoa.Ponta-de-lança André Silva entra para o lugar de QuaresmaQuaresma enche o pé à entrada da área, mas a bola sai à figura de Ochoa. Na resposta, Gioavani tem remate perigoso, ao lado da baliza de Patrício.Uribe Peralta rende Jiménez no ataque mexicano. Fernando Santos responde com André Silva, que se prepara para entrar.Portugal insiste, troca muitos passes, vai à frente e atrás, mas nunca chega o momento do remate.Grande jogada de André Gomes acaba nos pés de Quaresma, que hesita na hora de rematar e chuta contra defesa mexicano.Ronaldo é derrubado junto à esquina direita da grande área. Quaresma cobra o lance, mas o centro sai demasiado largo.Joga-se mal em Kasan. Portugueses e mexicanos incapazes de criar jogadas de perigo. Muitas bolas perdidas e confusão a mais.mas a bola sai muito por cima da baliza de Patrício.por falta sobre Giovani dos SantosNestor Araujo entra para redender Carlos Salcedo na defesa mexicana.Gelson Martins tem uma grande recuperação de bola e entrega a André Gomes. O avançado do Barcelona caminha, caminha, caminha, não decide, não remata; o lance perde-se.Sportinguistas Gelson Martins e Adrien entram para os lugares de Nani e Moutinho.. Vela dá o lugar aVela volta a ganhar lance em jogada de insistência, mas o centro, em esforço, sai pela linha de fundo.Mexicanos voltam a entrar melhor na partida. Portugal apático deixa que os sul-americanos tomem conta do jogo.Raúl Jiménez volta a por a defesa portuguesa em sentido. Mexicano ganha a Raphael Guerreiro e remata contra defesa. Dá canto, que não resulta em perigo.Livredireto para o México. Guardado faz cruzamento venenoso para a área portuguesa, mas não aparece ninguém a desviar.- Recomeça o jogo em Kazan. Sai Portugal a jogar, num reatamento sem substituições ao intervaloPortugal entrou mal na partida, a permitir ao México instalar o seu jogo e manietar toda a iniciativa atacante dos jogadores lusos. Mas os mexicanos falham em criar perigo e tudo muda aos 21 minutos, quando Pepe marca um golo que o vídeo-árbitro anula. O lance espicaçou os portugueses, que melhoraram muito a prestação a partir daí. Quaresma marca aos 35 minutos, após brilhante entendimento com Ronaldo. Chicharrito aproveitou um deslize da defesa para empatar o jogo. Tudo em aberto para a segunda parte.Jogador do Benfica surge na área em excelente posição par amarcar, mas o remate sai muito por cima.Rapahel falha a interceção e deixa a boal chegar a Vela que serve Chicharrito em plena área. De tanto ameaçar, o mexicano lá marcou de cabeça, num salto entre os defesas portugueses.Ronaldo dá de calcanhar para o 'ciganito' que coloca a bola a centímetros do poste esquerdo de Ochoa. Portugal está por cima na partida.Grande jogada de Vela, a centrar para a cabeça do avançado, que remata fraco e à figura de Rui Patrício.Quaresma marca após jogada monumental de Ronaldo, que serve o amigo na área. Ronaldo fez gato sapato da defesa mexicana, serviu Quaresma dentro da área e este ainda fez a maldade de sentar Ochoa com uma simulação antes de chutar para a baliza vazia.Vela cobra o livre direto com um remate em arco, mas a bola sai ao lado da baliza de Patrício.Chicharrito derrubado por André Gomes. livre perigoso para o MéxicoQuaresma remata fraco. Bola sai à figura de Ochoa.Pepe marcou, mas árbitro marca fora de jogo depois de consulta ao vídeo-árbitro. Lance surge de uma bomba de Ronaldo, que atirou à barra de Ochoa. Na sequência do lance, Pepe aparece solto a desviar para a baliza. Portugeueses festejaram golo, mas o árbitro argentino Néstor Pitana anula o golo por indicação do vídeo-árbitroLivre direto para Portugal. Ronaldo tenta a sorte, mas remate sai frouxo contra a barreira.Quaresma faz o primeiro remate de Portugal à baliza de Ochoa. Boa iniciciativa do médio do Besiktas, que inventa espaço à entra da área para chutar. Bola saiu com pouca força.Carlos Vela aprece em boa posição na área portuguesa, após boa jogada de Chicharrito. Remte sai fraco e é desviado para cantoNani lesionado. Jogador português levou cotovelada de Herrera em disputa de bola ano meio-campo mexicano. Árbitro não marcou falta. Nani recupera depressa.Diego Reyes tenta corrigir o livre marcado junto à esquina da área, mas remata muito ao lado da baliza. Defesa aparece em posição muito perigosa na área lusa.Nani derruba Carlos Vela à entrada da área portuguesaJogo começa em toada dividida, com as equipas a estudarem-se mutuamente- Começa o jogo na Arena KazanA ausência de André Silva e a inclusão de Ricardo Quaresma no seu lugar é grande surpresa da equipa titular que Portugal vai apresentar este domingo frente ao México, na estreia na Taça das Confederações de futebol.Eis as duas equipas:Rui Patrício;Cédric, Pepe, José Fonte e Raphael Guerreiro;William Carvalho, João Moutinho e André Gomes;Quaresma, Ronaldo e Nani.Suplentes: José Sá, Beto, Bruno Alves, Neto, André Silva, Bernardo Silva, Nélson Semedo, Danilo, Pizzi, Gelson, Eliseu e Adrien.Guillermo Ochoa,Diego Reyes, Hector Moreno, Carlos Salcedo, Miguel Layún,Carlos Vela, Hector Herrera, Jonathan dos Santos, Andres Guardado,Raúl Jiménez e Chicharito.Suplentes:Cota, Talavera, Araujo, Marquez, Fabian, Giovani dos Santos, Damn, Peralta, Aquino, L. Reyes, Lozano e Alanis.O selecionador nacional, Fernando Santos, optou por deixar o novo avançado do AC Milan no banco, desfazendo a dupla que fazia com Cristiano Ronaldo, e apostou no extremo do Besiktas, num jogo em que Portugal se deverá apresentar num 4-3-3.André Silva vem de um registo de três jogos consecutivos a marcar e leva pela seleção nacional um total de sete golos em oito jogos. Quaresma e Nani, outro regresso no lugar que Gelson ocupou contra a Letónia, deverão atuar nas alas do ataque da formação lusa, enquanto Cristiano Ronaldo aparece no meio.Como era esperado, Pepe vai regressar ao centro da defesa, para fazer dupla com José Fonte, enquanto Cedric Soares será o lateral direito e Raphael Guerreiro vai atuar na esquerda.Na baliza vai estar Rui Patrício, o habitual 'dono da redes' de Portugal, que vai somar a sua 60.ª internacionalização pela seleção nacional.No meio campo, tudo igual em relação ao jogo com a Letónia (3-0), com William Carvalho a fazer o papel de médio mais recuado, atrás de João Moutinho e André Gomes.Na equipa titular do México, destaque para as presenças de Miguel Layun e Hector Herrera, do FC Porto, e Raul Jiménez, do Benfica.O Portugal-México está agendado para as 18h00 (16h00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do argentino Néstor Pitana.