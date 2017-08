Benfica 2 - 0 Vitória de Guimarães

Acompanhe ao minuto o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.

19:56

Falta de Pizzi junto à área encarnada dá livre muito perigoso.

.



9' - Livre perigoso para o Guimarães. Mas Hurtado cobra na direção de Bruno Varela, que agarra sem dificuldade.



7' - Golo do Benfica. Jonas inaugura o marcador. Guarda-redes Miguel Silva desvia o centro perigoso com uma sacudidela para a frente e deixa a bola nos pés do brasileiro, que fuzila a baliza vimarenense. Benfica marca na primeira oportunidade do jogo.



6' - Jonas aparece em boa posição para cabecear na área, mas Josué antecipa-se



4' - Equipas entram no encontro a estudar-se mutuamente, com as jogadas a saírem com pouca fluidez, de parte a parte.



0'- Começa o jogo no Estádio Municipal de Aveiro. Benfica deu o pontapé de saída.



Tal como aconteceu na final da Taça de Portugal, a bola do jogo chegou ao centro do terreno num drone. Mas desta vez era um aparelho não tripulado.





Benfica e Vitória de Guimarães abrem esta noite a época futebolísitca 2017-2018, ao disputarem a a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, dois meses depois de terem disputado a final da Taça de Portugal.



A 28 de maio, o Benfica, tetracampeão português, conseguiu a 'dobradinha', ao vencer os vimaranenses, por 2-1, procurando agora conquistar pela primeira vez a Supertaça em dois anos consecutivos, num jogo em que se vai apresentar sem o guarda-redes Júlio César e o avançado Mitroglou, ambos lesionados.



Os 'encarnados' tentam conquistar a sua sétima Supertaça, a segunda consecutiva e a terceira em quatro anos, enquanto o Vitória de Guimarães pode erguer pela segunda vez o troféu, depois de ter vencido em 1988, na altura também com o estatuto de finalista vencido.



O jogo, apitado por Artur Soares Dias, começa pelas 20h45.



Onze inicial do Benfica

Bruno Varela,

André Almeida, Luisão, Jardel, Grimaldo

Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi

Jonas, Sferovic



Suplentes do Benfica: : Paulo Lopes (GR), Lisandro, Eliseu, Felipe Augusto, Diogo Gonçalves, Rafa e Raúl Jiménez.



Onze inicial do Guimarães

Miguel Silva,

Josué, Marcos Valente, Zungu, Raphinha,

Hurtado, João Aurélio, Hélder, Vigário,

Celis e Rafael Martins



Suplentes do Vitória de Guimarães: Douglas (GR), Sacko, Moreno, Rafael Miranda, Fábio Sturgeon, Xande Silva e Óscar Estupiñan.



Pelas 19h45, as equipas do Benfica e do Vitória de Guimarães fazem os exercícios de aquecimento no Estádio Municipal de Aveiro. Adeptos encarnados estão em maioria nas bancadas, mas vieram milhares de vimarenenses apoiar a equipa minhota.







Argentino ficou magoado em lance com adversário. Entra a equipa médica do Benfica.tem um lance muito duro sobre adversário. Árbitro perdoa amarelo por entrada em tesouraNa cobrança, Raphinha bate por cima da baliza de VarelaVimarenenses reclamam mão na bola de Sálvio. Artur Soares Dias pede o apoio do vieoárbitro, que diz não haver nada. Segue o jogo.Avançado suíço aproveita a ecorregadela de um defesa para corresponder ao passe de Pizzi. Corre sem oposição para a baliza, mostrando frieza a rematar perante Miguel Silva.