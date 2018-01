Moreirense 0 - 0 FC Porto

Dragões jogam no terreno do adversário esta terça-feira, num jogo a contar para a primeira liga de futebol.

20:17

O FC Porto tenta reforçar esta terça-feira a liderança da I Liga portuguesa de futebol, deslocando-se ao reduto do Moreirense, em encontro da 20.ª jornada, um dia depois do empate (1-1) do tetracampeão Benfica no Restelo.



Acompanhe a partida ao minuto:



25' - Brahimi cai. Árbitro manda jogar sob protestos do FC Porto.





22' - Grande hipótese de golo do FC Porto, mas Aboubakar remata para a lateral da baliza.



16' - Novo canto para o FC Porto.



15' - Nova jogada de Telles evitada por Jhonatan, que consegue evitar o canto.