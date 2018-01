Conheça o português que surfou a maior onda do mundo

Hugo Vau, de 39 anos, vai ser oficializado como o novo recordista mundial.

Hugo Vau, de 39 anos, é natural de Lisboa, mas o amor pela natureza e a necessidade de um contacto mais próximo com o mar levou o surfista a mudar-se para a ilha Terceira, nos Açores. O português, que surfou a "Big Mamma", a maior onda mundo, vai ser oficializado como o novo recordista mundial pelos XXL- Biggest Wave Awards.



O desportista começou a frequentar a Praia do Norte, na Nazaré, em 2007, o que o fez ser um dos escolhidos para integrar a Surfers Wall, um espaço dedicado aos atletas de desportos náuticos. O surfista faz parte da equipa de surf e resgate do norte-americano Garret McNamara, o até agora recordista mundial de surf com uma onda de 23.8 metros apanhada igualmente na Nazaré.

Vau foi o primeiro português a estar presente em duas finais da cerimónia de prémios da WSL-XXL Big Waves Award, na categoria de maior onda do mundo, referente a duas ondas surfadas na Nazaré, local de eleição para a prática. Para além do surf, tem-se dedicado ainda a situações de resgate e condução de motas.

Hugo Vau é patrocinado por marcas como a Mercedez Benz, Visit Azores, Hugo Boss, Malo Clinic, Patagonia e a Gigante Expeditions.