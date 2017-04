FC Porto vence Belenenses em casa por 3-0

85' - Livre do Belenenses defendido com facilidade por Casillas.



83' - Também o Belenenses faz outra substituição: Entra Juanto para o lugar de Fábio Nunes.



81' - Nova substituição no FC Porto: Sai Brahimi e entra Diogo Jota.



79' - Substituição no Belenenses: Entra Miguel Rosa, sai Diogo Viana.





77' - Substituição no FC Porto: Entra Héctor Herrera, sai Oliver Torres.





74' - Golo do FC Porto. Brahimi marca de penálti.



73' - Cartão amarelo para Domingos Duarte.



70' - Golo do FC Porto. Soares aumenta vantagem dos Portistas frente ao Belenenses.



68' - Substituição no FC Porto: sai André Silva, entra Jesús Corona



62' - FC Porto insiste. Soares volta a tentar a sua sorte, desta feita com um pontapé de bicicleta, mas a bola sai por cima.



62' - Cristiano evita segundo golo do FC Porto, numa jogada quase certeira de Brahimi.



61' - Jogada perigosa do Belenenses. Casillas obrigado a defender remate de Camará.



58' - Outro canto para os Portistas, apontado por Alex Telles. Jogada termina com cabeceamento de Soares ao lado da baliza do Belenenses.



52' - Novo canto para o FC Porto.



45' - Intervalo no Dragão. Os portistas estão a vencer por 1-0.



37' - Golo do FC Porto, apontado por Danilo Pereira. Este é o quarto golo do médio portista na Liga, esta época.



34' - João Diogo recebe assistência médica, mas recupera.



28' - Cartão amarelo para Felipe.



25' - Soares remata fraco, à figura de Cristiano.



20' - Dragão pede penálti, mas árbitro assinala canto. Equipa de arbitragem entendeu que desvio com a mão de defesa do Belenenses foi involuntário.



16' - Remate de André Silva sai ao lado da baliza.



15' - Diogo Viana tentou o remate, mas Casillas defendeu.



12' - Novo canto para o FC Porto, sem perigo.



11' - Soares cabeceia, mas a bola sai ao lado da baliza do Belenenses.



6' - Florent remata mas a bola sai por cima da baliza de Casillas.



5' - Fora de jogo apontado a Soares, após passe de Brahimi.



5' - Primeiro canto da partida, a favor do FC Porto. Brahimi aponta, mas o lance não representou perigo algum para a equipa do Belenenses.



0' - Já começou a partida no Dragão. Antes do apito inicial, jogadores e árbitros uniram-se com a mesma mensagem: " Respeito pelos árbitros. Policiamento obrigatório, já".





Onze do FC Porto:

Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Boly, Alex Telles, André André, Óliver, Danilo, Brahimi, André Silva e Soares.



Onze do Belenenses:

Cristiano, João Diogo, Edgar Ié, Domingos Duarte, Florent, Ahman Persson, Yebda, Vítor Gomes, Abel Camará, Diogo Viana e Fábio Nunes.



Suplentes do FC Porto:

José Sá, Rúben Neves, Herrera, Corona, Diogo Jota, Otávio e Rui Pedro.



Suplentes do Belenenses:

Filipe Mendes, Dinis Almeida, Miguel Rosa, André Sousa, Maurides, Ortuno e Mica Pinto.





88' - Nova substituição no Belenenses: sai Persson, entra André Sousa.