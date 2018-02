FC Porto 3-0 Rio Ave

Rio Ave - Cássio, Lionn, Marcelo, Nelson Monte, Yuri Ribeiro, Pelé, Tarantini, João Novais, Geraldes, Barreto e Guedes.

João Novais remata ainda de fora da área mas bola passa muito por cima da baliza de Casillas.Canto para o Rio Ave. Bola é afastada pela defesa 'azul-e-branca'.Brahimi não chega ao cruzamento de Corona e a bola perde-se pela linha de fundo.Perigo junto à baliza de Casillas. Geraldes serve Guedes mas Marcano corta o lance.Soares ao lado da baliza do Rio Ave. Bola ainda desvia em Tarantini.Herrera remata para golo na sequência de um canto. Marcelo afasta em cima da linha de baliza depois de uma saída de Cássio. Nova oportunidade de golo para os 'dragões'.Livre em cima da linha da área. Brahimi marca com a bola a embater com estrondo na barra após desvio de Cássio. Esteve perto o 2-0.Tarantini vê o cartão amarelo. Jogador do Rio Ave faz falta sobre Soares que ia bem colocado em direção à baliza. FC Porto pedia o vermelho.Marcelo corta uma eventual jogada de perigo do FC Porto já bem perto da área do Rio Ave.Livre frontal à baliza de Casillas. João Novais remata mas a bola bate na barreira.Jogo morno sem oportunidades de perigo à excepção do golo do FC Porto.Começa a partida no Estádio do Dragão.Casillas, Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Herrera, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Marega e Soares.