Sporting 0-0 Famalicão

Intervalo em Alvalade

45'1’- Zé Pedro evita que Bas Dost abra o marcador. O jogador do Sporting este muito perto de marcar o primeiro golo da partida







45’- Dois minutos de compensação



43’- Sporting pede penálti por alegada mão na bola de Zé Pedro

43’ – Cartão amarelo para Joel Monteiro

42’ – Podence cruza para Bas Dost que está na área, mas o jogador acaba por cabecear por cima da baliza



35’ – Rui Costa atira fora da área para defesa de Patrício

33’ – Daniel Podence por cima de João Faria remata forte mas não acerta na baliza