FC Porto segura a liderança ao empatar com o Sporting

Dragões assumem liderança com 22 pontos com o Sporting em segundo lugar com 20 pontos.

01.10.17





O FC Porto segurou este domingo a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 0-0 na casa do segundo classificado, o Sporting, no clássico da oitava jornada entre duas equipas que começaram e acabaram invictas.Os 'dragões' foram mais fortes na primeira parte, manietando os 'leões', mas esbarraram em Rui Patrício, o melhor em campo, e na sua falta de eficácia, com Aboubakar e Marega a desperdiçarem as melhores ocasiões do conjunto de Sérgio Conceição.Após o intervalo, o Sporting conseguiu equilibrar mais os acontecimentos e poderia ter faturado, por Bruno Fernandes, mas foi o FC Porto que voltou a estar mais perto do golo, valendo aos 'leões', mais uma vez, o seu guarda-redes, a impor-se a Marega.Com este resultado, o FC Porto não conseguiu o oitavo triunfo em oito jogos, como em 1939/40 e 2007/08, mas continua invicto, tal como o Sporting, que somou o segundo empate consecutivo na prova e o quarto jogo seguido sem ganhar em todas as competições.Os 'dragões' passaram a somar 22 pontos, mantendo dois de vantagem sobre o Sporting, numa ronda que poderá vir a ser favorável ao tetracampeão Benfica, que, vencendo fora o Marítimo, ficará a um ponto dos 'leões' e três dos 'dragões'.

90'3 - Acaba o jogo em Alvalade. Sporting 0-0 FC Porto



90’1 – Layún remata para defesa incrível de Patrício





Três minutos de compensação em Alvalade

89’ – Substituição na equipa do Sporting: Sai Acuña e entra Daniel Podence

87’ – Substituição na equipa do Porto: Sai Brahimi e entra Corona

85’ – Substituição na equipa do FC Porto: Sai Aboubakar e entra Tiquinho Soares

79’ – Cartão amarelo para Jonathan Silva

78’ – Otávio cruza para Marega que sozinho e já na pequena área desperdiça a opotunidade e acerta em Patrício

71’ – Substituição na equipa do FC Porto: Sai Herrera e entra Otávio

71’ – Cartão amarelo para Danilo

67’ – Cartão amarelo para Layún. Livre perigoso a favor do Sporting. Acuña bate livre, mas defesa dos dragões afasta. William atento segura a bola mas acaba por rematar por cima







67’ – Cartão amarelo para Marega

61’ – Substituição na equipa do Sporting: Sai Bruno Fernandes e entra Bruno César

59’ – Bruno Fernandes atira por cima na cara de Iker Casillas





55’ – Bas Dost desperdiça jogada dupla entre Jonathan e Gelson martins





53’ – Herrera oferece bola a Marcano que pressionado por William acaba por cabecear para fora da baliza

48’ – Alex Telles desvia cruzamento de Bruno Fernandes

47’ – Falta de Sérgio Oliveira sobre Bruno Fernandes resulta em livre perigoso para o Sporting

Adrien Silva acompanhado pela família foi ao relvado, durante o intervalo, para se despedir dos adeptos do Sporting. O médio recebeu uma camisola com o número 241, os jogos que fez pelo clube de Alvalade.

Intervalo em Alvalade. Sporting 0-0 FC Porto

44’ – Cruzamento de Alex Telles com desvio de Marega para a trave. Aboubakar tenta a recarga de cabeça para grande defesa de Patrício





42’- Primeira grande oportunidade para o Sporting. Cabeceamento de William servido por Bruno Fernandes é defendido por Casillas por cima da trave





41’ –Aboubakar tenta fintar Patrício, mas o guarda-redes segura a bola





36’ – Cartão amarelo para William Carvalho

35' - A equipa de Jorge Jesus mostra algumas dificuldades em manter a bola

30’ – Aboubakar remata para as mãos de Patrício após passe de Brahimi





Herrera entra na área pela direita e tenta passar para Aboubakar, mas a bola é cortada por Coates e depois Mathieu cede canto para os portistas

21’ – Aboubakar serve para Brahimi à entrada da área que remata com a parte interior do pé. Patrício segura a bola





19’ – Herrera desperdiça a primeira grande oportunidade de golo do jogo. O mexicano opta por rematar ao chegar perto da área de Patrício e a bola sai muito por cima das redes do Sporting





17' - Remate de Aboubakar a passar ao lado da baliza de Patrício







13’ – Livre de Bruno Fernandes cortado pela defesa dos dragões

10' - Layún remata para as mãos de Patrício. Após canto marcado por Marega contra Jonathan





7' - Aboubakar alivia a bola do canto marcado por Acuña



6' – Cruzamento de Piccini dá canto para o Sporting. Marcano corta a bola

4’ – Mais posse de bola para o FC Porto nos primeiros cinco minutos de jogo

Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Jonathan Silva, William, Battaglia, Gelson, Bruno Fernandes, Acuña e Bas Dost.

Casillas, Layún, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sérgio Oliveira, Marega, Aboubakar e Brahimi.

Conheça os onze iniciais do Sporting:Conheça os onze inciais do FC Porto: