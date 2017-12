FC Porto domina Rio Ave e ganha por 3-0

Dragões vencem partida a contar para a Taça da Liga.

21.12.17

O FC Porto venceu esta quinta-feira o Rio Ave por 3-0, em jogo em atraso da primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga em futebol, disputado no Estádio do Dragão, e somou o primeiro triunfo na prova.



Depois de empatarem no jogo da segunda jornada, com um nulo em casa diante do Leixões, da II Liga, os 'dragões' garantiram hoje a vitória com golos de Tiquinho Soares (11 minutos), Marega (21) e Aboubakar (90, de grande penalidade).



O resultado lançou o FC Porto para a liderança do grupo, em igualdade pontual com o Leixões, ambos com quatro pontos, enquanto Rio Ave e Paços de Ferreira somam ambos um ponto. Na última jornada do grupo, em que apenas o primeiro garante um lugar nas meias-finais, os portistas visitam os pacenses, e a equipa de Vila do Conde recebe os leixonenses.







Reveja o que aconteceu no jogo:



90' - Golo do FC Porto! Grande penalidade convertida por Aboubakar ao cair do pano no Dragão.







89' - Penálti assinalado a favor do FC Porto. Pelé é expulso após derrubar Aboubakar na pequena área.



87' - Substituição no Rio Ave: sai Tarantini, entra Barreto.

85' - Remate fortíssimo defendido por Iker Cassilas.



83' - Cartão amarelo para Yuri Ribeiro.



80' - Cartão vermelho para Danilo Pereira que, irritado, deu um murro na bandeirola de canto após uma jogada.



79' - Substituição no FC Porto: sai Jesús Corona, entra Layún.

75' - Substituição no Rio Ave: sai João Novais, entra Nuno Santos.

74' - Aboubakar enche o pé, mas o forte remate sai ao lado.



72' - Primeiro grande remate do Rio Ave para golo. Pelé tentou, mas o golo não aconteceu.



70' - Substituição no FC Porto: sai Brahimi, entra André André.



66' - Cartão amarelo para Danilo Pereira.

63' - Substituição no FC Porto: sai Tiquinho Soares, entra Aboubakar.



60' - Insiste o Porto, mas o defesa do Rio Ave, Yuri Ribeiro, evita o pior.



58' - Fora de jogo assinalado a Brahimi.



55' - Herrera obrigado a fazer falta quando o Rio Ave aproveitava a saída de Casillas da pequena área.



52' - Casillas aparece e desvia a bola de Yuri.



50' - Cartão amarelo para Pelé.



49' - Mais um golo que não foi. Nos primeiros três minutos da segunda parte, o FC Porto desperdiçou três oportunidades de golo.



48' - Agora foi Marega a falhar o golo que já parecia assegurado. Entra em força a equipa da casa.



47' - Soares volta a falhar na cara do golo! Inacreditável o falhanço do jogador portista.



46' - Recomeça a partida no Porto.



45' - Intervalo no Dragão. FC Porto está a vencer o Rio Ave por 2-0.



42' - Cartão amarelo para Tiquinho Soares.



41' - Bola ao ferro da baliza do Rio Ave!



38' - Grande defesa agora de Rui Vieira, após bomba de Marega. É canto para o FC Porto.



37' - Mal entra, Rui Vieira engana-se no passe e dá a bola ao adversário. Por pouco não se via o 3-0 no Dragão.



36' - Cássio acaba mesmo por sair lesionado. Entra Rui Vieira.



35' - O guarda-redes do Rio Ave, Cássio, está sentado no relvado. Acusa lesão. Partida interrompida.



34' - Grande passe para Soares, que o portista não conseguiu aproveitar.



30' - Livre para o FC Porto.



25' - Equipa de arbitragem assinala fora de jogo a Marega, mas o estádio pede penálti após derrube de Cássio.



23' - Livre apontado pelo Rio Ave sai ao lado da baliza de Casillas.



21' - Golo do FC Porto! Marega também se redime e marca o segundo.







19' - Que grande oportunidade para aumentar a vantagem! Marega desperdiça na cara do golo.



11' Golo do FC Porto! Tiquinho Soares redime-se do falhanço inicial e marca o primeiro da partida.







10' - Primeiro canto agora para o FC Porto, após jogada de perigo da equipa da casa.



07' - Primeiro canto da partida, a favor do Rio Ave.



02' - Soares desperdiça uma excelente oportunidade para marcar, poucos momentos depois de começar a partida, após um passe sublime de Marega.



01' - A bola já rola no Estádio do Dragão.



Eis o onze do FC Porto:

Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Danilo, Herrera, Corona, Brahimi, Marega e Soares.



Eis o onze do Rio Ave:

Cássio, Nadjack, Nélson Monte, Marcão, Yuri Ribeiro, Pelé, Tarantini, Chico Geraldes, Rúben Ribeiro, João Novais e Guedes.