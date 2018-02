Conheça os onzes iniciais do Benfica-Rio Ave

Equipas defrontam-se no Estádio da Luz para a 21ª. jornada da Liga.

17:19

--



Conheça os onzes iniciais:

Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.

Rio Ave: Cássio; Nélson Monte, Marcelo, Marcão e Bruno Teles; Tarantini e Leandrinho; Barreto, Geraldes e João Novais; Guedes.