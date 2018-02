Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça os onzes iniciais do Estoril-Sporting

Equipas defrontam-se numa partida a contar para a 21ª. jornada da Liga.

17:06

Conheça os onzes iniciais:

Estoril: Renan, Kyriakou, Halliche, Dankler, Ailton, Pêpê, Gonçao Santos, Lucas Evangelista, Ewandro, André Claro e Eduardo

Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William, Bataglia, Bruno Fernandes, Bruno César, Acuña e Doumbia



O Sporting joga este domingo no reduto do Estoril Praia, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de vencer para poder regressar à liderança, depois das vitórias de FC Porto e Benfica.



Com a vitória caseira sobre o Sporting de Braga, por 3-1, o FC Porto voltou a subir à liderança do campeonato, com 52 pontos e um jogo em atraso, a segunda parte do encontro no Estoril (perde ao intervalo por 1-0), pelo que o Sporting, que tem 50, precisa de ganhar para voltar ao primeiro posto.



Além da vitória dos 'dragões', também o Benfica ganhou no sábado, na receção ao Rio Ave (5-1), e igualou os 'leões' na classificação, pelo que os 'verdes e brancos' estão 'obrigados' a vencer na deslocação ao 'aflito' Estoril.