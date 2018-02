Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto 1-0 Sp. Braga

Equipas defrontam-se no Dragão em partida a contar para a 21ª. jornada. Siga ao minuto.

19:43

14' - GOLO DO FC PORTO. Sérgio Oliveira faz o primeiro golo da partida de cabeça, depois de um cruzamento de Telles



13' - Aboubakar cabeceia após um cruzamento mas Matheus executa uma boa defesa



6' - Esgaio passa para Wilson Eduardo que faz o remate, mas a bola acaba por sair pela linha de fundo



6' - Telles cruza e Marega cabeceia ao lado da baliza de Matheus. Primeia oportunidade da partida pertence ao FC Porto



1' - Segundo em apenas um minuto: Agora foi Marega em fora-de-jogo



1' - Aboubakar 'apanhado' em fora-de-jogo



1' - Começa a partida no Estádio do Dragão



--



Conheça os onzes iniciais:

FC Porto: José Sá, Ricardo, Felipe, Reyes, Telles, Herrera, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Aboubakar e Marega.

Sp. Braga: Matheus, Diogo Figueiras, Raul Silva, Bruno Viana, Jefferson, Vukcevic, Danilo, Wilson Eduardo, Esgaio, Ricardo Horta e Paulinho.