Sporting goleia União da Madeira em Alvalade

31' - Novo pontapé de canto para a equipa da casa.



29' - Por pouco não era auto-golo! Canto para o Sporting.



21' - União da Madeira responde de imediato, num lance muito perigoso, mas que não deu em golo.



20' - Golo do Sporting! Primeiro tento da noite foi apontado por Doumbia.







15' - União da Madeira não desiste. Pontapé ao lado da baliza.



14' - Gelson Martins tenta o pontapé de bicicleta, mas Chastre apanha o esférico.



11' - A equipa da Madeira não descola do ataque, mas encontra pela frente Mathieu, que corta.



08' - Sporting desenha jogada de ataque mas Chastre avança e segura a bola.



05' - Primeira ocasião de perigo da partida. Cruzamento para a entrada da área recebido por Doumbia mas a defesa madeirense afasta o perigo.



03' - Dois cantos de seguida a favor do Sporting. Ambos sem qualquer perigo para as redes do União da Madeira.



02' - Pouca afluência em Alvalade para a partida a contar para a Taça da Liga.



01' - Começa a partida no estádio de Alvalade.



Conheça os onzes iniciais do Sporting-União da Madeira:



Sporting: Salin, Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César, Gelson Martins, William, Bryan Ruiz, Acuña, Podence e Doumbia.



União Madeira: Chastre, Sylla, Romaric, Allef Nunes, Mica, Rodrigo Henrique, Nduwarugira, Sidy Sagna, Junior, Flávio Silva e Luan.



Fábio Coentrão e Battaglia ficaram fora da lista de convocados do Sporting para a receção desta quarta-feira ao União da Madeira, da II Liga, em encontro da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol.



O técnico Jorge Jesus optou por poupar dois dos habituais titulares e fez regressar João Palhinha e Iuri Medeiros, ausentes do jogo com o Portimonense (2-0), no último fim de semana, a contar para o campeonato.



De fora, continuam Tobias Figueiredo, Mattheus Oliveira e Petrovic, todos por opção, e o argentino Alan Ruiz, que alegadamente está sob a alçada disciplinar do clube.



O Sporting-União da Madeira está agendado para as 21h15 e terá arbitragem de Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto.



Segundo golo da partida foi apontado por Mathieu.Recomeça a partida no campo dos leões.Intervalo em Alvalade. Equipa da casa está a vencer por 1-0.Piccini e Acuña são a expressão do esforço leonino para tentar marcar o segundo em Alvalade, mas sem sucesso. O Sporting quer voltar a marcar antes do intervalo.Sporting pressiona, mas equipa madeirense tem sabido defender a baliza de Chastre.