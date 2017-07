Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conhecer Bruno de Carvalho "é qualquer coisa de terrível”, diz Octávio Machado

Ex-diretor para o futebol dos Leões saiu em guerra com o presidente do clube.

22:05

Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades?

Não... A relação que tive foi com o presidente do Sporting. O Bruno de Carvalho é outra coisa... é alguém que não é bom ter como amigo, muito menos como inimigo, mas conhecê-lo é qualquer coisa de terrível. O presidente do Sporting merece-me todo o respeito, é presidente de uma grande instituição. Senão era um zé- -ninguém. Ao contrário daquilo que ele pensa.



Quais são os maiores defeitos que reconhece em Bruno de Carvalho?

Inveja, ciúmes, falta de respeito por tudo e por todos, inclusive pelo Sporting .



Bruno de Carvalho diz que o Octávio desconcentrava o banco...

Porque eu não ficava nada satisfeito, e apetecia-me dar um pontapé, quando ele punha o telemóvel a dar os jogos de andebol e de hóquei em patins... O que é um avanço no futebol, algo que eu não sabia, os presidentes levarem o telemóvel e meterem à sua frente para o banco ver, ao mesmo tempo que está a decorrer um jogo de futebol. Ele achava isso normal. Aí eu estou atrasado, de facto. Antigamente, os presidentes não iam para as discotecas com os fatos dos clubes beber copos - era impossível. É a evolução do futebol.

Sabia que era a terceira escolha para o cargo que desempenhava?

Foi coisa que nunca me preocupou... As primeiras escolhas do Bruno de Carvalho, em anos anteriores, deram muito prejuízo ao Sporting, cerca de 14 milhões de euros. Nabi Sarr, Slavchev, Shikabala... jogadores que foi ele que escolheu.



O Sporting vai ser campeão com este Presidente?

Se o Bruno de Carvalho for capaz de ser humilde, alterar os seus procedimentos, deixar de invejar o que os jogadores ganham, perceber e ter sensibilidade para saber o que é um balneário, o Sporting poderá ser campeão. O Sporting só não foi campeão já por culpa do Bruno de Carvalho.



O que é mais difícil: apagar fogos ou lidar com Bruno de Carvalho?

As diferenças não são muitas. Os fogos são silenciosos, traiçoeiros, têm movimentos inesperados que podem ser comparados a estados de alma, que muitas vezes apanham desprevenidos os menos avisados.



Quer trabalhar no Benfica?

Se quisesse, tinha-o feito há muitos anos. Nunca ponderei.