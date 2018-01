Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho da Europa aconselha FIFA e UEFA a trabalharem em conjunto

Resolução foi aprovada esta quarta-feira.

Por Lusa | 13:52

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aconselhou esta quarta-feira a FIFA e a UEFA a trabalharem em conjunto para "discutir o 'fair-play' financeiro", as "limitações dos valores das transferências" e "os tetos salariais dos trabalhadores".



Na resolução esta quarta-feira aprovada pela organização é também sugerido que seja também sugerido que FIFA e UEFA criem um mecanismo de diálogo para rever questões como a propriedade dos jogadores e transferências e o estatuto dos agentes e intermediários dos futebolistas.



O documento propõe ainda a criação de um observatório independente que "avalie a gestão dos organismos de futebol, com ênfase na ética e na integridade das eleições".



"Não queremos interferir na autonomia do desporto, mas os critérios éticos têm de se basear nos Direitos Humanos", disse a autora da resolução, a ex-ministra do Desporto do Luxemburgo Anne Brasseur.