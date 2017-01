Conselho de Arbitragem vai reunir-se com clubes profissionais

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) convocou hoje os clubes das competições profissionais para uma reunião na próxima terça-feira.Fonte da FPF confirmou à agência Lusa a realização deste encontro, que se vai realizar na terça-feira às 14h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Esta reunião de trabalho com os 35 clubes das I e II Ligas ocorre numa altura em que subiram de tom as críticas às arbitragens.