Conselho de Disciplina abre processo disciplinar a Samaris

Na segunda-feira, o Sporting tinha solicitado a instauração de um processo sumário ao médio grego do Benfica Samaris à Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



Contudo, de acordo com fonte do CD da FPF, a Comissão de Instrutores admitiu que os jogadores podem ter incorrido numa falta muito grave, com um castigo entre um e dez jogos, pelo que teve de ser aberto um processo disciplinar.



Na mesma ronda, também foi noticiada uma alegada agressão de Edson Farías, do Feirense, a Gamboa, do Sporting de Braga, numa partida que os bracarenses venceram por 1-0.Na segunda-feira, o Sporting tinha solicitado a instauração de um processo sumário ao médio grego do Benfica Samaris à Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Contudo, de acordo com fonte do CD da FPF, a Comissão de Instrutores admitiu que os jogadores podem ter incorrido numa falta muito grave, com um castigo entre um e dez jogos, pelo que teve de ser aberto um processo disciplinar.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito pub

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu esta terça-feira um processo disciplinar a dois jogadores por alegadas agressões a outros futebolistas na última jornada da I Liga.Em comunicado, o CD da FPF anunciou a abertura de um processo disciplinar a dois jogadores "por eventual agressão a outro jogador", sendo que "o processo será remetido amanhã [quarta-feira] à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim da instrução", lê-se no comunicado.A abertura destes processos surge depois de uma queixa do Sporting contra o grego Samaris, do Benfica, que terá alegadamente agredido Diego Ivo, do Moreirense, perto do final do encontro da 28.ª jornada que terminou com o triunfo dos 'encarnados', por 1-0.