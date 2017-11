Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho de Disciplina da FPF anuncia abertura de três processos disciplinares

Processos foram enviados à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e que se vão manter "em segredo até ao fim da instrução".

Por Lusa | 18:42

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira a abertura de três procedimentos disciplinares "no âmbito das competições desportivas profissionais".



Em comunicado, o organismo explica que os três processos de inquérito foram enviados na segunda-feira à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e que se vão manter "em segredo até ao fim da instrução".



O primeiro processo, instaurado "por decisão do presidente", José Manuel Meirim, tem base em participação disciplinar e é relativo a "factos ocorridos em jogo da I Liga".



O segundo, por deliberação do CD, tem "base em notícias da comunicação social, relativas a declarações em rede social", com o terceiro, também proposto pela secção, a ser instaurado a "agente desportivo e sociedade desportiva, com base em participação disciplinar".