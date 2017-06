Conselho de Disciplina pede celeridade na investigação às denúncias do FC Porto

Meirim justificou a quebra do silêncio com "razões ponderosas e objetivas, que reclamem a tomada de uma posição pública junto de todos os operadores do futebol e, acima de tudo, perante aqueles que veem nessa modalidade desportiva uma referência quase diária, isto é, os adeptos, os amantes do desporto e o público em geral"."Hoje toda a imprensa confere assinalável destaque a um conjunto de declarações e factos, de diversa natureza e origem. Refere-se ainda a investigação do Ministério Público e do CD da FPF. Assim sendo, perante este retrato público, não pode o CD deixar de se exprimir, em nome da confiança que devem merecer as instituições desportivas que exercem o poder disciplinar junto de um, como vimos, vastíssimo universo de entidades e pessoas", prossegue.No mesmo comunicado, Meirim recorda a abertura de um processo de inquérito, após o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, ter divulgado mensagens de correio eletrónico alegadamente trocadas entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-árbitro Adão Mendes.Na terça-feira, o responsável portista, novamente no programa "Universo Porto", do Porto Canal, revelou mensagens de correio eletrónico trocadas entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o antigo presidente da LPFP Mário Figueiredo, que assegurava "estar sempre do seu lado", assim como emails recebidos e enviados pelo assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, sobre delegados da LPFP e árbitros."Perante novas declarações e notícias, foi determinado anexar esses elementos ao processo de inquérito", sustenta o CD da FPF, acrescentando: "O mesmo sucederá amanhã perante as notícias de hoje e sempre assim será quando o CD tomar conhecimento de elementos relativos ao objeto do inquérito. Esclareça-se, aliás, que ao CD não chegou, até a este momento, qualquer denúncia, participação, queixa, seja de quem quer que seja ou mesmo anónima".