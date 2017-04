Conselho de Disciplina não abre processos a Jonas e Samaris

O que achou desta notícia?







Após as recentes queixas do Sporting a alguns membros do universo benfiquista, o Conselho de Disciplina (CD) decidiu não abrir processos contra Jonas e Samaris. Já Rui Vitória, Luís Bernardo e o próprio Benfica não tiveram tanta sorte.No comunicado revelado, o CD informa que foram abertos processos a um treinador e sociedade desportiva, e outro a um diretor de comunicação e a respetiva sociedade desportiva.O Sporting considera que Jonas e Samaris também deveriam ser alvos de processos, porque, segundo o clube 'verde e branco' tinham que ter sido expulsos no clássico com o FC Porto mas, no documento, não há qualquer referência aos jogadores.