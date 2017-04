Consórcio chinês compra AC Milan por 740 milhões de euros

Os novos donos do clube comprometeram-se a recapitalizar o clube, segundo anunciaram em comunicado.



Este é um momento decisivo na história recente do AC Milan, há cinco anos envolvido numa grave crise financeira e desportiva, sendo que agora poderá voltar ao mercado com outra ambição.



Trata-se igualmente do fim de ciclo de Silvio Berlusconi, que adquiriu o clube em 1986, sendo que nestes trinta anos de presidência conquistou 28 troféus, incluindo cinco das sete vitórias na Liga dos Campeões.



O negócio esteve para ser fechado em agosto passado, mas foi adiado por várias vezes, face às restrições impostas pelo Governo chinês na aquisição de ativos estrangeiros não-estratégicos, ou em gastos "supérfluos", especialmente na indústria do futebol.



O clube reportou perdas de 93,5 milhões de euros, em 2015, e, apesar de não ter ainda apresentado o relatório de contas, as perdas no ano passado deverão ascender a mais de 70 milhões.



Os 740 milhões que serão pagos a Berlusconi incluem os 220 milhões de euros de dívida do clube 'rossonero'.Os novos donos do clube comprometeram-se a recapitalizar o clube, segundo anunciaram em comunicado.Este é um momento decisivo na história recente do AC Milan, há cinco anos envolvido numa grave crise financeira e desportiva, sendo que agora poderá voltar ao mercado com outra ambição.Trata-se igualmente do fim de ciclo de Silvio Berlusconi, que adquiriu o clube em 1986, sendo que nestes trinta anos de presidência conquistou 28 troféus, incluindo cinco das sete vitórias na Liga dos Campeões.O negócio esteve para ser fechado em agosto passado, mas foi adiado por várias vezes, face às restrições impostas pelo Governo chinês na aquisição de ativos estrangeiros não-estratégicos, ou em gastos "supérfluos", especialmente na indústria do futebol.O clube reportou perdas de 93,5 milhões de euros, em 2015, e, apesar de não ter ainda apresentado o relatório de contas, as perdas no ano passado deverão ascender a mais de 70 milhões.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Um consórcio chinês confirmou a compra do AC Milan, por 740 milhões de euros, à Finivest, empresa do antigo primeiro-ministro de Itália Silvio Berlusconi, que detém 99,93 por cento do clube italiano.O negócio, o maior investimento de sempre com capital chinês num clube europeu, surge depois de o grupo chinês Suning ter pago 270 milhões de euros por 70% do Inter de Milão, outro gigante italiano.Num comunicado conjunto, a Finivest confirma que vendeu a totalidade da sua participação de 99,93% no clube à Rossoneri Sport Investment Lux, empresa com sede no Luxemburgo e controlada pelo empresário chinês Li Yonghong.