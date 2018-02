Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica poupado no Mercado

Contenção financeira, aposta nos jogadores formados no clube e calendário pouco apertado justificam a inoperância das águias no período de transferências.

Por João Pedro Óca | 02:06

Há três fatores que justificam a inoperância do Benfica no mercado de inverno que fechou na última quarta-feira: a contenção financeira, a aposta na formação e o facto de a equipa apenas estar inserida na luta pela conquista do título nacional.



A SAD do clube da Luz não quis entrar em loucuras, mesmo sentindo a necessidade de reforçar determinados setores, e deixou claro que só chegariam novos jogadores mediante uma boa oportunidade de negócio. Resultado: zero reforços. Os responsáveis dos encarnados preferem continuar a apostar na prata da casa e, por isso, jovens como Ferro, Gedson Fernandes e Keaton Parks saltaram para a equipa principal. Já João Carvalho tem a confiança da estrutura para substituir o lesionado Krovinovic, ainda que haja no plantel outras opções, como Zivkovic e Samaris.



Na reabertura do mercado, a prioridade foi emagrecer o plantel, com as saídas de jogadores tidos como segundas linhas, como Lisandro, Gabriel Barbosa ou Filipe Augusto. A suportar esta opção de reduzir o plantel está, entre outros aspetos, o facto de o Benfica ter sido precocemente eliminado de três competições, lutando apenas pelo campeonato. Até final da presente temporada, os encarnados têm apenas 14 jogos, enquanto o Sporting pode disputar ainda 26 encontros e o FC Porto 25.



Divergências por Embaló

Catió Baldé, empresário de Embaló, explicou que a transferência para o Leipzig não se consumou por divergências entre as partes: "Não aceito carregar sozinho as culpas da não concretização do negócio." O atleta de 16 anos podia ter rendido 20 milhões ao Benfica.



"Foi duro não vir no verão"

"Tinha uma vontade muito grande de vir para aqui, não vir logo no verão foi um golpe duro. Estou onde quero estar. O Sevilha é muito reconhecido no México, até comentei com o Iker [Casillas] e com outros colegas, que me falaram bem do clube e da cidade", disse Miguel Layún, que foi esta quinta-feira apresentado no clube andaluz, por empréstimo do FC Porto. "Vou apoiar-vos sempre e espero no fim da época ver todos a festejarem nos Aliados, porque vocês merecem muito", escreveu o lateral no Twitter. O mexicano foi titular em 5 jogos na primeira metade da época.



Sporting tentou Ben Arfa

O Sporting tentou, nesta janela de mercado, o empréstimo do extremo Hatem Ben Arfa, do Paris Saint-Germain, apurou o Correio da Manhã.



O internacional francês não é opção no PSG, pelo que os leões fizeram um esforço para garantir o atleta por empréstimo, mas o elevado salário inviabilizou o negócio. Os leões acabaram por direcionar as atenções para o regresso de Fredy Montero, embora o colombiano apresente falta de ritmo.



Os leões foram, dos três grandes, a equipa mais interventiva no mercado, com cinco reforços: Rúben Ribeiro, Wendel, Misic, Montero e Lumor. O último foi contratado ao Portimonense por 2,5 milhões de euros. Uma verba que gerou algumas divisões em Alvalade, pois havia soluções no plantel para a lateral esquerda (Fábio Coentrão, Bruno César ou até Acuña). Há quem defenda que a aposta forte deveria ter sido feita na vinda imediata de Raphinha e Marcelo.



Lumor opção para Jesus

Lumor realizou esta quinta-feira o primeiro treino às ordens de Jorge Jesus. O lateral- -esquerdo contratado ao Portimonense já está inscrito na Liga e vai vestir a camisola nº 15. Já pode entrar nas contas no jogo de domingo com o Estoril.



"Marcelo tem contrato"

"Marcelo tem contrato a cumprir. Não vamos desequilibrar o plantel", disse António Silva Campos, presidente do Rio Ave, à Renascença, sobre o defesa que o Sporting queria já em janeiro, mas só o vai receber no fim da época.