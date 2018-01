Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Continuem a não nos dar valor", diz Rui Vitória

Treinador do Benfica rejeita facilitismos dos adversários nos últimos jogos e quer manter pressão sobre rivais.

Por Filipe António Ferreira | 09:44

"Continuem a não nos dar mérito - é a gasolina que nos alimenta, como já aqui disse. Todos nos facilitaram? Era o que nos faltava. De uma forma muito aligeirada se mete isto na corrente sanguínea. Está a falar-se da vida de profissionais e é preciso ter cuidado. Continuem a não nos dar valor, continuem, que vamos provando isso dentro de campo", disse esta sexta-feira Rui Vitória, que comentou as polémicas de supostos facilitismos do Sp. Braga (3-1) e do Tondela (5-1).



Na antevisão do jogo de hoje em casa com o Desp. Chaves (18h15, BTV), o treinador do Benfica justificou o porquê de ter mudado o esquema de 4x4x2 para o atual 4x3x3: "Tem a ver com o aproveitamento de jogadores com características para este sistema. Quisemos ter mais agressividade na zona central e não sentimos necessidade de estar com dois homens na área, mas sim aparecer com vários jogadores nessa zona."



Sobre reforços, o técnico dos encarnados admitiu que podem surgir novidades nos próximos dias, mas sempre "para acrescentar". "A ideia é esta, mudar por mudar, só para dizer que se contrata, não é essa a minha forma de trabalhar. E também não é aqui que tenho de dizer que a equipa precisa disto ou daquilo", salientou.



A recente polémica com a interrupção do Estoril-FC Porto (canarinhos vencem 1-0 ao intervalo) devido ao abatimento da bancada norte do Estádio da Amoreira foi desvalorizada por Vitória: "LNEC? Não fui para engenharia nem nada que se pareça. Faltam disputar 45 minutos, são jogos dos outros, só olhamos para nós. São outras guerras que não são nossas."