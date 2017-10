Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Contra a Suíça é ganhar ou ganhar", diz Fernando Santos

Selecionador nacional só pensa em vencer. Triunfo na Luz garante o acesso direto para o Mundial.

Por Nuno de Sousa Moreira | 01:30

Fernando Santos deixou claro o objetivo da seleção nacional para a receção à Suíça na próxima terça-feira. "Não há vingança. É ganhar ou ganhar, não há outra possibilidade. Já não há outra conversa: temos de ganhar, queremos ganhar e acredito que vamos ganhar", disse o técnico no final da vitória difícil em Andorra. Um triunfo no Estádio da Luz garante o acesso direto para o Mundial do próximo ano.



O selecionador nacional surpreendeu ao não colocar Cristiano Ronaldo no onze inicial, mas explicou o porquê da sua decisão. "Ponderei muito. O Ronaldo nos primeiros dois dias também não treinou a cem por cento, para além disso tinha um amarelo, por isso optei por fazer aquilo que achava melhor. Não sei se foi melhor ou não, mas foi o que pensei. Achei por bem gerir". O capitão não era o único em risco de falhar o derradeiro jogo com a seleção helvética. Também José Fonte, Cédric, André Gomes, Gelson e Quaresma estavam ‘à bica’, mas nenhum viu amarelo.



Fernando Santos admitiu ainda que o sintético complicou a missão de Portugal. "Foi muito difícil jogar neste campo, os jogadores tinham dificuldades em dominar a bola".



Dificuldades em Andorra

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Era um campo sintético, não estamos habituados. Andorra faz muitas faltas e defende muito. Felizmente conseguimos marcar" admitiu o médio Bernardo Silva depois da vitória portuguesa em Andorra.



Adeptos muito perto

O autocarro que transportou Portugal não conseguiu entrar no estádio. Os jogadores portugueses tiveram de fazer um caminho a pé rodeado de adeptos até aos balneários.



Muito apoio em Andorra

Apoio não faltou à seleção portuguesa. Ontem no estádio mais de metade dos três mil espectadores presentes eram portugueses. Ronaldo foi, como é hábito, o mais aplaudido.