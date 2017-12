Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contrato televisivo do Benfica limita receitas dos rivais

Operadora decide dias e horas dos jogos das águias.

Por Hugo Real | 20.12.17

O contrato entre o Benfica e a NOS, assinado a 2 de dezembro de 2015, foi colocado num serviço de armazenamento russo. E o documento, a que o CM teve acesso, revela as cláusulas antirrivais que os encarnados colocaram no acordo, mas também o ‘poder’ que a SAD das águias colocou nas mãos da operadora de telecomunicações.



Tal como o CM publicou na altura da assinatura do contrato (o Benfica foi o primeiro dos grandes a fechar um acordo), Luís Filipe Vieira ‘protegeu-se’ dos rivais, estabelecendo que a SAD que lidera nunca poderá receber da NOS menos de 125% do que os seus rivais, quer na venda dos direitos de transmissão dos jogos quer na distribuição do canal do clube.



Como o Sporting assinou contrato com a mesma operadora (FC Porto fechou negócio com o MEO), esta cláusula atinge diretamente os leões. A título de exemplo, na próxima época o Benfica vai receber 28 milhões pela venda dos jogos e 9 milhões pela Benfica TV.



Assim, a SAD de Alvalade ‘apenas’ poderá encaixar 22,4 e 7,2 milhões, respetivamente. Caso o seu contrato seja superior a estes valores, automaticamente a Benfica SAD teria de ver "as remunerações previstas automaticamente majoradas", refere o documento.



Do lado da NOS, referência para alguns dos poderes com que a operadora ficou. Desde logo, a SAD "obriga-se" a requerer sempre que a NOS o solicite "a alteração dos dias e horas dos jogos" a realizar no Estádio da Luz, mas também a "viabilizar, na qualidade de visitado, qualquer transmissão televisiva, marcando ou aceitando a marcação de jogos de acordo com os dias e horas indicados pela NOS".



Além disso, a empresa ganhou o direito "a utilizar um camarote" na Luz e passou a ser "o fornecedor exclusivo de serviços de comunicações e tecnologias de informação das entidades do grupo Benfica".



Acordo será renovado até setembro

Apesar de o acordo ser para dez anos, o contrato tem um prazo inicial de três anos, que termina a 30 de junho de 2019.



Para que este seja renovado, quer a NOS, que a Benfica SAD, quer a Benfica TV têm de o comunicar "com a antecedência mínima de 9 meses", ou seja até ao final de setembro do próximo ano.