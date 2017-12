Contratos de jogadores do Benfica publicados na Internet

Documentos revelam que Luisão recebe 250 mil euros brutos por mês.

Os contratos de alguns jogadores do plantel do Benfica foram esta quarta-feira publicados no blog mercadodebenfica. Entre os futebolistas cujos vencimentos foram divulgados encontram-se Luisão, Pizzi, Rafa, Salvio e Zivkovic.



Pizzi, o melhor jogador do campeonato da época passada, recebe metade do ordenado de Salvio e Luisão. O camisola 21 das águias recebe também menos do que Rafa e Zivkovic, dois dos jogadores menos utilizados no plantel do Benfica.



Olhando para os ordenados dos cinco jogadores, percebe-se que o jogador mais utilizado por Rui Vitória esta época é o que menos recebe. Pizzi tem 2014 minutos esta época com a camisola do Benfica.



Já Rafa, que chegou ao plantel encarnado no verão de 2016, tem um ordenado bruto de 164 mil euros. O extremo tem sido dos jogadores menos utilizados com 420 minutos jogados esta época.



Zivkovic ocupa o terceiro lugar na tabela dos ordenados. Jogou até agora pouco mais de 740 minutos de águia ao peito e recebe 197 mil euros brutos por mês, com um contrato que prevê uma remuneração crescente consoante o tempo de permanência na Luz. Por exemplo, se ficar mais uma época no Benfica, passa a receber 213 mil euros.



No topo da hierarquia está Luisão, o capitão da equipa. Recebe 250 mil euros brutos mensais, o mesmo ordenado que Salvio.