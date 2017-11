Corinthians bate 'Flu' e sagra-se campeão brasileiro de futebol pela sétima vez

Clube Paulista garantiu título a três jornadas do fim do 'brasileirão'.

Por Lusa | 01:45

Dois golos de Jô a abrir a segunda parte conduziram quarta-feira o Corinthians ao sétimo título de campeão brasileiro de futebol, selado com um triunfo por 3-1 na receção ao Fluminense, a três jornadas do fim.



Em embate da 35.ª ronda do 'Brasileirão' de 2017, um golo do central forasteiro Henrique, logo aos dois minutos, ameaçou estragar a festa do 'timão', mas o novo líder dos 'artilheiros', com 18 tentos, virou o jogo com um 'bis', aos 46 e 49.



Aos 85 minutos, Jadson 'sentenciou' o embate e fez 'estalar' a festa do conjunto de São Paulo, que repetiu os feitos de 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015 e sucedeu na lista dos vencedores ao Palmeiras, vencedor da prova em nove ocasiões.



Com 35 jornadas cumpridas, de um total de 38, o Corinthians passou a somar 71 pontos, mais 10 do que o Gremio, segundo classificado, que venceu por 1-0 na receção ao São Paulo, graças a um tento de Walter Kannemann, aos 34 minutos.



Na Arena Corinthians, os locais, que tinham de ganhar para selar, desde já, o título, não podiam ter começado pior, já que, após 72 segundos, o 'Flu' adiantou-se no marcador, num cabeceamento de Henrique, após canto de Marcos Júnior.



Tão cedo em desvantagem, o conjunto de Fabio Carille assumiu o comando do encontro, mas sentiu sempre grandes dificuldades em criar perigo, com o Fluminense a mostrar-se várias vezes perigoso em contra-ataque.



Para a segunda parte, o Corinthians entrou com Jadson no lugar de Camacho e marcou logo na primeira jogada, com 54 segundos decorridos, num cabeceamento certeiro de Jô, depois de um cruzamento milimétrico de Clayson, na esquerda.



Três minutos volvidos, aos 49, Jô voltou a faturar de cabeça, novamente após uma jogada de Clayson, que fugiu pela direita e fez um centro/remate que fez a bola embater na barra.



Na frente do marcador, o 'timão' passou a controlar por completo os acontecimentos e, aos 85 minutos, dois após acertar no poste esquerdo, Jadson apontou o terceiro, com um colocado remate de pé direito, ao ângulo inferior direito.



A festa começou nas bancadas, mas os fumos acabaram por fazer o encontro parar cerca de sete minutos, o que levou o encontro até aos 90+10, sem que nada de importante acontecesse.



No seu historial, e além dos sete títulos de campeão brasileiro, o conjunto de São Paulo conta 28 vitórias no 'Paulistão', três na Taça do Brasil e um na 'Série B', a segunda divisão brasileira.



Em termos internacionais, o Corinthians já venceu duas vezes o Mundial de clubes (2000 e 2012), uma a Taça dos Libertadores (2012) e outra a Supertaça sul-americana (2013).