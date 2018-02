Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Couceiro quer passar no Bessa

Sadinos buscam primeira vitória fora de casa neste campeonato.

Por Paulo Jorge Rocha | 09:17

José Couceiro, treinador do V. Setúbal, não acredita que a derrota diante do Benfica tenha fragilizado o Boavista e espera um jogo complicado este domingo (18h00), no Estádio do Bessa.



"O Boavista tem feito a esmagadora maioria dos seus pontos no seu estádio. É uma equipa que tem vindo a evoluir no seu processo. A derrota com o Benfica na última jornada não me diz nada. Não tem qualquer tipo de influência para o jogo de domingo", afirmou em conferência de imprensa.



Os sadinos procuram a primeira vitória fora de casa na Liga. "Queremos ganhar. É um bom momento para quebrar esse ciclo e o histórico também", disse Couceiro, que lembrou que os sadinos apenas perderam com o Sp. Braga nos últimos 12 jogos. "Nos últimos 12 jogos oficiais perdemos um. É para isso que tem de se olhar.



Temos de estar confiantes de que temos capacidade para ir fazer um bom resultado no Bessa. Todos temos a noção clara de que temos de somar pontos."