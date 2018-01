Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coutinho no Barcelona por 160 milhões de euros

Médio brasileiro (ex-Liverpool) assina por 5 épocas e meia.

Por Mário Pereira | 08:01

Philippe Coutinho deixa o Liverpool e vai ser jogador do Barcelona por cinco épocas e meia, num negócio de 160 milhões de euros.



Foi o clube catalão, através de um comunicado, que tornou oficial a contratação do médio-ofensivo brasileiro de 25 anos. O único número revelado foi o do valor da cláusula de rescisão, que é fixada em 400 milhões de euros.



Os 160 milhões são avançados pelos media ingleses, num acordo que rende para já 120 milhões de euros ao ingleses e mais 40 milhões por objetivos, assim repartidos: 20 milhões quando somar 100 jogos pelo Barça; cinco em caso de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões em cada uma das duas primeiras épocas e mais cinco (em cada época) caso vença a competição.



Assim, Coutinho passa a ser protagonista da terceira negociação mais cara da história do futebol, depois dos 222 milhões pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar e dos 180 milhões gastos pelo mesmo clube na compra de Mbappé ao Mónaco.



O Liverpool, para compensar os adeptos, vai dar vales de 50 libras (56 euros) aos que compraram camisolas de Coutinho e que queiram agora ter camisolas de outros jogadores.