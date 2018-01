Coutinho torna-se o jogador mais caro da história do Barcelona

Os negócios, rumores e confirmações da reabertura do mercado futebolístico.

18:22

- O negócio mais caro da presente época de transferências está consumado. Philippe Coutinho deixa o Liverpool e vai ser jogador do Barcelona por cinco épocas e meia, num negócio que pode chegar aos 160 milhões de euros.Foi o clube catalão, através de um comunicado, que tornou oficial a contratação do médio-ofensivo brasileiro de 25 anos. O único número revelado foi o do valor da cláusula de rescisão, que é fixada em 400 milhões de euros. Os 160 milhões são avançados pelos media ingleses, num acordo que rende para já 120 milhões de euros ao ingleses e mais 40 milhões por objetivos, assim repartidos: 20 milhões quando somar 100 jogos pelo Barça; cinco em caso de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões em cada uma das duas primeiras épocas e mais cinco (em cada época) caso vença a competição.- O futebolista portuguêsadmitiu esta segunda-feira que deverá renovar com o, revelando que já iniciou conversações com clube campeão francês."Espero ficar aqui, esse é o meu objetivo. Já falámos, as negociações estão a progredir e espero que isso seja feito nas próximas semanas", disse o jogador, de 31 anos, em conferência de imprensa, antes do jogo com o Nice, a contar para a Taça da Liga. O internacional português, que já vestiu a camisola das 'quinas' em 105 ocasiõe, e foi campeão europeu em 2016, em França, termina o seu contrato em junho deste ano.