CR7 apanha o Sporting em número de golos

Ronaldo tem 116 golos marcados. Sporting tem 118, desde 1955.

Por Mário Pereira | 08:18

Cristiano Ronaldo está muito perto de apanhar o Sporting, clube onde se formou, no somatório de golos marcados na Liga dos Campeões.



O melhor marcador da história desta competição bisou na vitória sobre o PSG (3-1) referente à 1ª mão dos oitavos de final. Chegou aos 116 golos, número que fica muito perto dos 118 apontados por todos os jogadores do Sporting desde a criação da então Taça dos Campeões, em 1955. Curiosamente, foi um jogador do Sporting, Martins, o autor do primeiro golo da competição, que entretanto mudou o nome para Liga dos Campeões, no jogo de estreia da prova, no Estádio Nacional, frente ao Partizan de Belgrado (3-3).



Como o Sporting não está na Champions e Ronaldo ainda por lá anda (e pode continuar para lá desta ronda), tudo aponta para que o jogador apanhe dentro em breve o clube que o viu crescer.



Os números de Ronaldo são estratosféricos. O melhor jogador do mundo tem mais golos marcados do que 463 das 511 equipas que já participaram na Taça/Liga dos Campeões.



O Real Madrid domina a tabela (929 golos). O Benfica é sétimo com 393 golos e o FC Porto nono com 341 golos.