CR7 dá Mundial de Clubes ao Real Madrid

Ontem, o avançado resolveu um jogo que estava muito difícil para o Real Madrid (Shibasaki marcou dois golos para o Kashima e Benzema um para os ‘blancos’), que foi obrigado a sofrer depois das ameaças nipónicas em resolver o jogo nos 90’ (2-2). No prolongamento, Ronaldo, que já tinha marcado de penálti (60’), bisou e deu o quinto Mundial ao Real.

"Este foi um ano de sonho." As palavras são de Cristiano Ronaldo, avançado do Real Madrid, após conquistar o Mundial de Clubes, e de ter marcado três golos na vitória por 4-2, após prolongamento, ao Kashima Antlers (Japão).CR7 encerra 2016 de forma perfeita, a juntar ao título mundial o prémio de melhor jogador de uma prova em que marcou quatro golos em dois jogos. Mas há mais. O craque português igualou o registo de Pelé, um dos melhores futebolistas da história, e tornou-se no segundo jogador a assinar um hat-trick na final de um Mundial.Depois da conquista do Euro 2016, por Portugal, da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia, pelo Real Madrid, o avançado conquistou o terceiro Mundial de Clubes da carreira, numa semana em que recebeu a quarta Bola de Ouro.