CR7 e André Silva juntos no ataque

A seleção nacional viajou ontem de Kazan para Moscovo, onde joga amanhã no Estádio Spartak, e foi recebida por dezenas de adeptos na chegada ao hotel onde fica alojada. Alguns russos com a camisola de Portugal gritaram bem alto o nome de Cristiano Ronaldo numa receção discreta mas calorosa ao final da tarde.Já em Kazan, onde a equipa esteve nos últimos cinco dias, os jogadores agradeceram o apoio e entusiasmo dos adeptos com autógrafos e fotografias. Ronaldo, Pepe, Nani e André Silva foram alguns dos craques que fizeram as delícias dos fãs que estiveram horas a fio à espera de momentos como esses.

A dupla Cristiano Ronaldo-André Silva prepara-se para voltar ao onze no jogo de amanhã diante da Rússia, na 2ª jornada do Grupo A da Taça das Confederações.Depois de ter abdicado do avançado de 21 anos no jogo inaugural diante do México, Fernando Santos deverá devolver-lhe o estatuto de titular, recuperando o modelo mais utilizado nos últimos jogos de qualificação para o Mundial de 2018. Em conjunto, Ronaldo e André Silva já levam 17 golos nessa caminhada (CR7 11 e André Silva 6) e o capitão parece ter encontrado o parceiro perfeito, no ataque, de quem sentiu falta no último domingo.Assim, no duelo de amanhã, Fernando Santos poderá colocar o avançado do Milan mais posicional e dar maior liberdade de movimentos a CR7, relegando para o banco Nani. No empate com o México, o selecionador surpreendeu ao deixar o jovem de fora das escolhas iniciais, ao apostar num ataque mais móvel, mas prevê-se que altere a estratégia. Nesta competição há encontros de três em três dias e por isso é essencial gerir a condição física dos jogadores.