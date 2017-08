Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CR7 enfrenta pena de prisão até 15 anos

Fisco espanhol ameaça CR7 para tentar chegar a um acordo.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

É o tudo por tudo do Fisco espanhol contra Ronaldo. Depois de um depoimento tenso do futebolista perante a juíza Gómez Ferrer na passada segunda-feira, a Agência Tributária está a equacionar pedir que a magistrada aplique uma multa de 75 milhões de euros e 15 anos de prisão, se o português se recusar a chegar a um acordo com as autoridades fiscais, referiu esta terça-feira a Cadena Cope.



Para que lhe sejam aplicadas medidas atenuantes (reduzindo as penas aplicadas para metade ou para um terço) o jogador tem de reconhecer os factos ilícitos praticados e comprometer-se a pagar os impostos em falta até ao próximo dia 6 de agosto, altura em que termina o prazo de dois meses após a notificação de constituição de arguido.



As declarações de Ronaldo no tribunal vão precisamente no sentido contrário. O jogador disse à juíza que nada fez de errado, e que a sua presença no tribunal se devia apenas ao facto de se chamar "Cristiano Ronaldo".



Um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos espanhóis, divulgado logo após as declarações de Ronaldo no tribunal, fez as contas àquilo que o jogador português terá de pagar em multas perante os montantes que, alegadamente, não foram tributados (ver quadro). São mais de 28 milhões de euros pelos quatro crimes fiscais (três dos quais agravados) e, no mínimo, uma pena de sete anos de prisão.



As posições estão assim absolutamente extremadas, com Ronaldo e a sua equipa jurídica a ameaçar lutar até ao fim, reafirmando que nunca existiu a intenção de fugir ao Fisco nem de montar um esquema para ocultar qualquer tipo de rendimentos do jogador.



Durante o depoimento de segunda-feira perante a juíza Gómez Ferrer, Ronaldo terá dito; "não tenho estudos e não sei nada de impostos. Os meus assessores encarregaram-se de tudo, e eles são os melhores do Mundo. Eu confiava neles a 100%", refere a Cadena Cope.



Assessores fiscais também investigados

O sindicato dos trabalhadores dos impostos espanhóis defende que os assessores de Cristiano Ronaldo sejam também investigados pela Agência Tributária, uma vez que terão sido eles a montar o esquema de fraude fiscal de que beneficiou o jogador.



Testemunhas serão ouvidas em setembro

Três inspetoras tributárias serão ouvidas durante o mês de setembro pela juíza Gómez Ferrer. Serão as técnicas que analisaram a contabilidade fiscal do jogador português.



Decisão final só será tomada em 2018

A juíza Gómez Ferrer só deverá tomar uma decisão final de enviar o caso para tribunal ou devolvê-lo à Agência Tributária no primeiro trimestre de 2018.



Atitude provocadora através do Instagram

O jogador português manteve a sua atitude provocadora um dia depois de prestar depoimento no tribunal de Madrid. Numa mensagem colocada na rede Instagram esta terça-feira à tarde, Ronaldo dizia: "O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!".



Depois de ter respondido às perguntas da juíza Gómez Ferrer, o jogador optou por ir diretamente para casa, sem fazer nenhuma declaração às centenas de jornalistas que o aguardavam. Contrariamente às primeiras informações, que davam Ronaldo como estando muito nervoso, quer a defesa quer a acusação consideraram as respostas do jogador "muito inteligentes".



A Cadena Cope cita mesmo uma das pessoas que presenciou o testemunho de Ronaldo dizendo: "este é um prémio Nobel ao lado de Fábio Coentrão."