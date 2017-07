Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Craques da areia com a casa às costas

Jogadores de topo da modalidade jogam em equipas de países diferentes, como forma de conseguirem um bom pé de meia.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

A vida de um jogador de futebol de praia de alta competição é idêntica à de um verdadeiro nómada: disputa diversos campeonatos por ano, em equipas de vários países, de vários continentes. Madjer, o melhor jogador do Mundo, não foge à regra.



O craque tem, atualmente, contrato com o Sporting, mas vai representar os italianos do Pisa. Em 2011/2012 o jogador passou por quatro equipas. Madjer vestiu as camisolas do Lokomotiv (Rússia), Botafogo (Brasil), Al-Ahli (Emirados Árabes Unidos) e a do clube de Alvalade.



Isto porque os campeonatos nos respetivos países realizam-se num curto período de tempo e os jogadores de topo, para além de precisarem de manter a forma para representar as respetivas seleções, procuram alcançar uma boa almofada financeira.



Bruno Xavier, Diogo Catarino, Bokinha e Mauricinho foram campeões do Mundo este ano com o Brasil e vão participar nesta edição do Mundialito, em Carcavelos, que a CMTV vai transmitir em direto e em exclusivo.



Os quatro foram campeões da Europa da modalidade pelo Sp. Braga.



Agora os três últimos estão de malas feitas para o futebol de praia na Rússia, sendo que Bruno Xavier vai jogar para Itália.



"Portugal vai entrar para vencer"

"Vai ser uma competição muito difícil, como em todos os anos, mas Portugal vai entrar para vencer." Bruno Torres, jogador da Seleção nacional, está confiante de que Portugal vai ter uma boa prestação no Mundialito, em Carcavelos.



Para o atleta, a seleção francesa é, na teoria, a mais acessível. "Está um pouco abaixo das outras, mas não podemos baixar a guarda", disse ao CM.