Craques do FC Porto estão livres para sair

Marcano, Reyes, Maxi e Casillas ficaram livres para assinar contrato com outro clube.

Por João Pedro Óca | 08:40

Iván Marcano, Diego Reyes, Maxi Pereira e Iker Casillas estão, desde segunda-feira, livres para assinar contrato com outro clube. Os quatro jogadores e a SAD do FC Porto não chegaram a acordo para a renovação do atual vínculo, que termina no final da época, e, por isso, podem, a partir de agora, deixar o clube livremente, em junho, sem que a SAD tenha qualquer retorno financeiro.



Estes processos marcaram a agenda dos responsáveis dos dragões nos últimos meses, mas as partes não conseguiram estabelecer um acordo. O treinador Sérgio Conceição assumiu publicamente a intenção de contar, pelo menos, com os centrais Reyes e Marcano, revelando que o presidente Pinto da Costa estava a tentar resolver esses dossiês, mas as propostas da SAD não agradaram aos atletas. As partes diferem sobretudo nas questões salariais.



Tal como o CM já noticiou, o Benfica pondera apresentar uma proposta a Marcano, mas, neste momento, o Valência lidera a corrida para garantir o defesa. Os casos de Casillas e Maxi assumem contornos diferentes. O guarda-redes e o lateral perderam espaço com a chegada de Sérgio Conceição e preparam-se para deixar os dragões sem que o clube tivesse feito esforços redobrados para concretizar as renovações.



Apesar destes processos gerarem preocupações, Sérgio Conceição já deixou claro que não vão influenciar as suas escolhas numa fase da época em que a equipa está na luta por quatro competições.