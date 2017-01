Erro do árbitro afunda leão

Pelo meio dos golos dos ilhéus, o obrigatório Bas Dost marcou para o Sporting, criando a ilusão de uma equipa em retoma. O mesmo sucedeu na segunda parte, quando, após muitas mexidas de banco, Gelson fez o 2-2.



O Sporting foi ontem uma equipa esforçada, empenhada, entrou bem no jogo, teve alguns momentos de circulação rápida de bola, mas, quando se joga sobre brasas, tudo o que tem de acontecer de mau acontece mesmo.



Um erro grosseiro do auxiliar do árbitro João Pinheiro, que anulou um golo limpo a Alan Ruiz por fora de jogo que não existiu, aos 82 minutos, impediu ontem o Sporting de regressar às vitórias na Liga e prolonga a crise do leão.O empate na Madeira, frente ao Marítimo, poderia não ser um mau resultado, noutro contexto. O Benfica, líder da classificação, perdeu ali. Mas para a formação de Alvalade não havia margem de erro, tendo em conta o passado de curto prazo. Assim, a igualdade no marcador deixa os leões a seis pontos do segundo lugar, na posse do FC Porto, e, num cenário de vitória do Benfica, que hoje recebe o Tondela na Luz, abre para dez pontos a desvantagem para o topo da classificação. O título é uma miragem, quando visto a partir de Alvalade.O erro de apito marca de forma indelével este jogo. Porque tem influência direta no desfecho. O resultado estava empatado 2-2 e o Sporting forçava o ritmo, na tentativa desesperada de chegar à vitória. Contudo, o disparate do árbitro auxiliar não apaga, de forma alguma, os erros cometidos pela defesa dos leões na primeira parte. Dois golos sofridos na sequência de lances de bola parada (livre direto para o 1-0 e livre indireto para o 2-1) que resultam de más avaliações de todo o setor, com Rui Patrício altamente implicado em ambos os lances.