Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristian Pavón para o lugar de Gelson no Sporting

Empresário do argentino garante que os leões e o Boca Juniors estão em negociações.

Por Filipe António Ferreira | 08:32

Cristian Pavón está de volta à órbita do Sporting para a nova temporada. Quem o garante é o empresário do extremo argentino que alinha pelo Boca Juniors.



"Ele tem uma cláusula de rescisão de 18 milhões de euros e o Boca não o vende por menos. Ele está pronto para jogar em equipas importantes. Não chegámos a acordo com o Zenit [Rússia] e falei com o Nápoles [Itália], mas não deu em nada. Agora o Pavón está em conversações com o Sporting", disse o agente Antonio Gialloreto à rádio TMW, em Itália.



O elevado valor pedido pela equipa de Buenos Aires é, para já, um entrave às negociações, embora as prováveis vendas de William Carvalho e Adrien Silva neste defeso (mercado inglês deve receber os dois internacionais portugueses) possam abrir caminho à transferência do jogador de 21 anos.



Os responsáveis leoninos acreditam que o argentino, considerado uma das maiores promessas do futebol argentino na atualidade, é o jogador ideal para ocupar o lugar de Gelson Martins, que também pode deixar Alvalade até ao fecho do mercado de transferências, a 31 de agosto.



O Sporting só admite libertar o internacional português, de 22 anos, por uma verba muito próxima da cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Pavón é um extremo que pode jogar em ambas as faixas. Tem 1,69 m e 65 kg.



Na última época, ao serviço do Boca, realizou 30 jogos tendo apontado nove golos. Formado pelo Talleres (Córdoba) é internacional argentino pelas camadas jovens do país das Pampas.