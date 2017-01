Cristiano Ronaldo abandona Lamborghini na estrada

Cristiano Ronaldo teve de estacionar o seu Lamborghini Aventador em plena estrada e pedir ajuda quando, no passado domingo, uma dor no pulso impediu o craque português de continuar a conduzir.

CR7, que estava acompanhado da namorada Georgina Rodríguez, teve de "estacionar" o veículo numa estrada de Navacerrada, nos arredores de Madrid, e pedir ajuda à Guardia Civil e aos serviços de assistência em viagem, conta o portal espanhol Informalia.

O casal passeava num destino de neve nos arredores da capital espanhola e teve de esperar mais de 45 minutos até à chegada da ambulância.





Ao mesmo tempo, o carro foi retirado do local por uma grua.



Cristiano Ronaldo tem uma coleção que alberga algumas das "bombas" mais desejadas pelos amantes da velocidade. O internacional português tem, além do referido Lamborghini Aventador, um Range Rover Sport SVR, um Ferrari 599 GTO e ainda um Porsche Cayenne Turbo.



O craque português namora com Georgina Rodríguez desde o final do ano passado. A espanhola tem acompanhado CR7 nos momentos mais importantes, como a entrega do troféu de Melhor Jogador do Mundo de 2016, numa gala que decorreu em Zurique.

