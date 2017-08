Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo arrisca pena de 15 anos de prisão e multa de 75 milhões de euros

Acusação prepara pedido de 15 anos de cadeia caso não haja acordo.

Cristiano Ronaldo arrisca ser condenado a 15 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 75 milhões de euros.



Segundo a rádio espanhola Cadena Cope, a acusação prepara-se para pedir uma pena de 15 anos de cadeia caso não haja acordo com o jogador.



Cristiano ouvido durante uma hora e meia

Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira ouvido no Tribunal de Pozuelo de Alárcon, em Madrid, à porta fechada, pela juiza Mónica Gomez, no processo em que é suspeito de não ter pago 14.7 milhões de euros relativos a rendimentos de direito de imagem entre 2011 e 2014.



O jornal El Espanol revelou que, durante a audiência em tribunal, o jogador disse à juiza: "Se não me chamasse Cristiano Ronaldo não estaria aqui sentado".



O craque referiu que Jorge Mendes não é responsável pelos seus assuntos fiscais, separando assim o seu agente desportivo deste caso.



CR7 reiterou ainda que tudo foi feito dentro da regularidade.