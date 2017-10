Cristiano Ronaldo com saudades dos filhos e da namorada

Georgina Rodríguez aparece em foto com os gémeos ao colo.

O Andorra-Portugal está agendado para as 20h45 (19:45) de sábado e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.

Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, conta com 16 participações em 20 edições de Mundiais.

Futebol

Lateral do Benfica vai assim falhar os dois encontros com o Manchester United, das terceira e quarta jornadas do Grupo A da 'Champions'.