Cristiano Ronaldo de fora da Taça do Rei

Entre os convocados está o defesa esquerdo português Fábio Coentrão.

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%

75%

75%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%

75%

75%

Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

O futebolista português Cristiano Ronaldo ficou esta terça-feira fora da convocatória do Real Madrid para a primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei, bem como Pepe, revelou o clube.Além dos dois jogadores portugueses, também os espanhóis Sergio Ramos e Lucas Vázquez, o galês Gareth Bale e o croata Mateo Kovacic falham a eliminatória, todos com problemas físicos, à exceção de Ronaldo.O camisola 'sete' está integrado num plano de descanso do técnico Zidane, que pretende poupar o português para o próximo mês.