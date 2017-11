Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos afastados

Relação dos dois jogadores do Real Madrid já teve melhores dias.

16:50

A relação de Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos está a atravessar um momento de tensão. O jornal desportivo espanhol As apresentou esta quinta-feira quatro momentos que contribuíram para o constrangimento existente entre os dois jogadores do Real Madrid.

Em primeiro lugar, remetem para o dia um de novembro, quando o Real Madrid perdeu com o Tottenham em Wembley por 3-1, a contar para a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo expressou que Pepe, Morata e James Rodríguez faziam falta à equipa. "Todos os jogadores que saíram no verão tornavam-nos mais fortes. Não é uma desculpa, mas jogadores como Pepe, James, Morata… faziam-nos mais fortes", manifestou o melhor jogador do mundo.

O segundo momento retratado pelo jornal espanhol, remete para o dia nove de novembro, quando Sergio Ramos comentou essas afirmações de CR7. "Não concordo que antes éramos mais fortes. Quando ganhámos as duas supertaças éramos os mesmos de agora e ninguém disse nada. Agora temos tido várias lesões, baixas importantes. A equipa é mais forte quando estamos todos. O plantel mudou", comentou o defesa central da equipa madrilena.

No mesmo dia, Sergio Ramos fez perceber que o gesto do internacional português ao não comemorar o golo de Isco frente ao Las Palmas caiu mal no grupo. "Não me surpreende, já sabemos como ele é, fica um pouco azedo quando não marca", criticou o internacional espanhol.

Mais recentemente, no dia 14 de novembro, questionaram Sergio Ramos sobre as notícias que davam conta do desejo de Cristiano sair do Real Madrid. "Perguntem-lhe a ele. Essas coisas escapam-me", respondeu o espanhol.