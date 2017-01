Cristiano Ronaldo é 'The Best' para espanhóis

CM noticiou em primeira mão no sábado, o selecionador nacional bateu a concorrência de Claudio Ranieri (campeão inglês pelo Leicester) e Zinedine Zidane (treinador do Real Madrid).



Quem vai receber o troféu para o melhor treinador do ano de 2016 é Fernando Santos. Tal como onoticiou em primeira mão no sábado, o selecionador nacional bateu a concorrência de Claudio Ranieri (campeão inglês pelo Leicester) e Zinedine Zidane (treinador do Real Madrid)."Seria muito estranho se Cristiano não ganhasse o troféu", disse Fernando Santos, ontem, à partida para a gala que decorre hoje em Zurique (Suíça), mostrando-se sereno quanto à sua eleição: "São três bons candidatos."

Cristiano Ronaldo será coroado hoje pela FIFA com o prémio The Best de 2016 (melhor jogador do Mundo), garantiu ontem o jornal espanhol ‘Marca’.O internacional português prepara-se assim para receber mais um troféu individual depois de ter sido coroado com a Bola de Ouro, atribuída pela revista ‘France Football’.Segundo o diário espanhol, CR7 ficou à frente do argentino Lionel Messi (Barcelona) e do francês Antoine Griezmann (Atl. Madrid). O português ganhou o Campeonato da Europa com a seleção portuguesa e a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes pelo Real Madrid.