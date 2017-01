Cristiano Ronaldo eleito desportista europeu do ano

Ronaldo e Hosszu venceram esta eleição pela primeira vez. O português superou o tenista britânico Andy Murray e o piloto alemão Nico Rosberg, enquanto a húngara relegou para os outros lugares do pódio a tenista alemã Angelique Kerber e a ciclista britânica Laura Trott.

O futebolista português Cristiano Ronaldo e a nadadora húngara Katinka Hosszu foram eleitos os desportistas europeus do ano de 2016 pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS).O avançado do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, da Supertaça Europeia e do Mundial de clubes e do Euro2016 com a equipa das 'quinas', sucede no historial do prémio ao tenista sérvio Novak Djokovic.Já Katinka Hosszu, que conquistou três medalhas de ouro no Rio2016, assegurou o galardão, que foi conquistado em 2015 pela velocista holandesa Dafne Schippers.