Cristiano Ronaldo em tribunal alvo de memes

Craque foi ouvido durante hora e meia. No final, não falou aos jornalistas.

13:07

A ida de Cristiano Ronaldo a tribunal, esta segunda-feira, já está a dar que falar na internet. São vários os memes e os vídeos em que se brinca com este interrogatório ou com o facto de, no final, o jogador não ter feito qualquer declaração aos jornalistas.



Cristiano Ronaldo chegou ao Tribunal de Pozuelo de Alárcon, em Madrid, para ser ouvido, à porta fechada, pela juiza Mónica Gomez, no processo em que é suspeito de não ter pago 14.7 milhões de euros relativos a rendimentos de direito de imagem entre 2011 e 2014 cerca das 10h00.



Saiu passado uma hora e meia. O advogado do craque foi vaiado pelos jornalistas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt_pt"><p lang="es" dir="ltr">"Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí " CR7 2017 <a href="https://t.co/A0WoSOsnep">pic.twitter.com/A0WoSOsnep</a></p>— UN CULÉ CHISPOSO (@diaro_SPORT) <a href="https://twitter.com/diaro_SPORT/status/891995051450146816">31 de julho de 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>







Declaración de Cristiano Ronaldo ante en juez pic.twitter.com/5SM5fSSJAS — Drenthe Enfurecid?™ (@hostion_drenthe) July 31, 2017

Cristiano Ronaldo declara ante el juez. pic.twitter.com/TxbOHx0vEN — Raúl Salazar (@respetocanas) July 31, 2017

Cristiano Ronaldo VS Hacienda pic.twitter.com/VGKsaSwdc6 — Judas Iscariote (@_Judas_IS) July 31, 2017