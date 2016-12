Cristiano Ronaldo é o desportista europeu do ano

O português Cristiano Ronaldo tornou-se esta segunda-feira no primeiro futebolista a ser eleito desportista europeu do ano pelas 27 agências de notícias da Europa que participaram na eleição promovida pela polaca PAP, sucedendo ao sérvio Novak Djokovic.



Em 2016, o avançado do Real Madrid e 'capitão' da seleção portuguesa conquistou o título de campeão europeu, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, assim como a sua quarta Bola de Ouro.



Além de ser o primeiro futebolista, Ronaldo é também o primeiro português a vencer esta eleição.









Ronaldo sucedeu no historial desta distinção, atribuída desde 1958, ao tenista sérvio Novak Djokovic, vencedor em 2015 e 2011.



Na votação, Ronaldo, que já tinha sido quarto, em 2013 e 2014, e quinto, em 2015, impôs-se ao tenista britânico Andy Murray, bicampeão olímpico e líder do 'ranking' mundial, à nadadora húngara Katinka Hosszu, que arrebatou três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016, e ao piloto alemão Nico Rosberg, campeão do mundo de Fórmula 1.

