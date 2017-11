Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo infeliz em Madrid

Jogador quer voltar a Inglaterra na próxima época.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:30

Cristiano Ronaldo está descontente no Real Madrid e procura voltar ao futebol inglês na próxima época, garante o jornal espanhol ‘AS’. Ganha assim força um regresso ao Manchester United, orientado por José Mourinho, clube que representou entre 2003 e 2009.



O internacional português sentiu-se desrespeitado no passado mercado de transferências, com a tentativa do clube merengue em contratar Kylian Mbappé, ao Mónaco, situação que teria levado o português a pedir à direção para sair.



O jovem de 18 anos acabou por rumar ao PSG e foi prometida a CR7 uma melhoria de contrato. O jogador queria um aumento salarial e até recebeu uma oferta, mas a proposta não foi do agrado do português, que deixou claro ao presidente Florentino Pérez que apenas aceitaria um acordo digno de melhor jogador do Mundo.



Ronaldo está consciente de que os seus 21 milhões de euros limpos anuais são muito inferiores aos 35 de Neymar e aos 40 de Messi.



Ainda no tema das transferências, nos últimos dias surgiram rumores de que Neymar, extremo do PSG, poderia estar a caminho do Real Madrid na próxima temporada e Ronaldo encara esse cenário como uma substituição, uma vez que o brasileiro é sete anos mais novo do que o luso (32).



Por fim, as recentes acusações de fuga ao Fisco espanhol (reclama 15 milhões de euros ao português) vieram aumentar o descontentamento de CR7.



A ligação de Ronaldo ao Real Madrid pode estar perto do fim, até porque, em agosto, o capitão da seleção nacional admitiu que gostaria de voltar a Inglaterra.