Cristiano Ronaldo 'mandou' os jornalistas irem ao Google

O craque português foi questionado sobre a 'seca' de golos.

13:29

Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas depois da derrota do Real Madrid frente ao Tottenham, por 3-1, no jogo da Liga dos Campeões. O craque português foi questionado sobre a 'seca' de golos e em resposta aconselhou os jornalistas e críticos a procurarem no Google todos os golos que já marcou.



"As minhas estatísticas? Não vou falar delas. Vão ao Google e escrevam ‘golos Cristiano Ronaldo’. Encontram tudo. As estatísticas não me preocupam de todo", disse Ronaldo.



Com oito golos apontados em 12 partidas, o futebolista está a ser alvo de críticas face ao mau momento desportivo. O capitão da seleção portuguesa marcou apenas um golo na Liga Espanhola e vê a sua equipa ocupar o terceiro lugar do campeonato, a oito pontos do líder Barcelona.



O craque português rejeitou qualquer cenário de crise mas admite que a equipa não está a render como desejava, e lembrou que o importante é como vai acabar a época.



"São fases más, não podemos estar sempre bem. Há que mudar e admitir que não estamos como queríamos mas não vejo as coisas assim tão más. Há que estar confiante para o futuro. Não sei o que significa crise. As pessoas esquecem-se das coisas boas muito rapidamente. Crise, nunca! Podemos perder três ou quatro jogos mas não há crise. Não nos podemos esquecer do que foi feito. Temos muito tempo para melhorar e acredito que vamos fazê-lo", disse o craque merengue aos jornalistas após o encontro da Liga dos Campeões, que relegou o Real para o segundo lugar do grupo H.